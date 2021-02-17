"Норникель" не будет обжаловать штраф в 146 млрд рублей

По предварительным данным, "Норникель" не планирует обжаловать штраф в 146,2 млрд руб., который его "дочке" присудили за ущерб окружающей среде после разлива топлива.

Сумма на выплату компенсации в компании уже зарезервирована.

В компании уточнили, что окончательное решение будет принято в течение месяца, который отводится для подачи апелляции на решение суда, пишет "Коммерсант".

Тем временем, министерство экологии Красноярского края потребовало от "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, принадлежит "Норникелю") возместить ущерб, причиненный объектам животного мира в результате разлива нефтепродуктов в Норильске.

Ученые установили, что на пострадавшей территории обитает 81 вид птиц, в том числе 18 видов занесены в Красную книгу России и Красноярского края.