Вашингтон по-прежнему считает "Северный поток-2" плохой сделкой

Позиция администрации США по газопроводу "Северный поток-2" не изменилась, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент Байден заявил, что это плохая сделка, потому что она разделяет Европу, делает Украину и Центральную Европу уязвимыми перед Россией и российскими манипуляцими, и потому что это идет в разрез с собственными провозглашенными Европой целями в сфере энергетики и безопасности",— сказала она.

Вашингтон продолжает следить за ходом строительства трубопровода, и будут "решать вопрос о применимости санкций", сообщает РИА "Новости".

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" завершено на 95%.

Он отметил, что США пытаются помешать реализации, используя нерыночные методы конкуренции.