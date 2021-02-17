17 Февраля 2021
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Политика За рубежом
Погрузка труб для строительства газопровода &quot;Северный поток — 2&quot; (2020) | Фото: gazprom.ru

Вашингтон по-прежнему считает "Северный поток-2" плохой сделкой

Позиция администрации США по газопроводу "Северный поток-2" не изменилась, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент Байден заявил, что это плохая сделка, потому что она разделяет Европу, делает Украину и Центральную Европу уязвимыми перед Россией и российскими манипуляцими, и потому что это идет в разрез с собственными провозглашенными Европой целями в сфере энергетики и безопасности",— сказала она.

Вашингтон продолжает следить за ходом строительства трубопровода, и будут "решать вопрос о применимости санкций", сообщает РИА "Новости".

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" завершено на 95%.

Он отметил, что США пытаются помешать реализации, используя нерыночные методы конкуренции.

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Вашингтон по-прежнему считает "Северный поток-2" плохой сделкой

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Теги: Северный поток — 2, санкции, газопровод



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