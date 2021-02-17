Лукашенко одобрил перевалку белорусских нефтепродуктов через порты России

Белорусский президент Александр Лукашенко подписал документ, который одобряет проект межправительственного соглашения с Москвой об организации перевозки через российские морские порты белорусских нефтепродуктов на экспорт.

Межправительственное соглашение предусматривает перевалку 3,3 млн т белорусских нефтепродуктов ежегодно через порты Северо-Запада России до 2023 года.

Соответствующий документ стороны намерены подписать в ближайшее время, сообщает "Коммерсант".

Тем временем, лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут встретиться в Сочи в конце месяца.

Речь идет о 22 или 25 февраля.