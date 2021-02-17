17 Февраля 2021
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Политика В России За рубежом
Алексей Навальный (2021) | Фото: Telegram / Mash

Минюст: освобождение Навального по требованию ЕСПЧ - невозможно

Российский оппозиционер Алексей Навальный не может быть освобожден в рамках обеспечительных мер по требованию Совета Европы.

Как сообщает Министерство юстиции России, принятие решения на основании правила 39 Регламента ЕСПЧ в данном случае "будет необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства". Как считает Минюст, "такое решение не может подлежать исполнению с точки зрения международного права".

Ранее СМИ сообщили о том, что Брюссель может через Европейский суд по правам человека потребовать от властей России освободить Навального. Согласно правилу 39 Регламента, ЕСПЧ может принять обеспечительные меры, являющиеся обязательными для государства, которого они касаются, пишет "Коммерсант".

Напомним, обвинение запросило назначить Навальному штраф 950 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, а также дать еще 3,5 года колонии из-за того, что инцидент произошел до исполнения приговора по делу "Ив Роше". Приговор вынесут 20 февраля.

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Минюст: освобождение Навального по требованию ЕСПЧ - невозможно

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Теги: Минюст, ЕСПЧ, Навальный



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