17 Февраля 2021
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КонцептХаб, Лекция Клима Жукова (2018) | Фото: Накануне.RU

Кардинального пересмотра скандального закона о просвещении не произойдет

Как ожидается, уже сегодня, 17 февраля, Госдума во втором чтении рассмотрит проект закона о просветительской деятельности. После первого чтения многих обеспокоило, что законопроект не прошёл широкого общественного обсуждения, и он едва ли не вводит цензуру на распространение любой информации, призванной осмыслять какие-либо события и процессы.
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Депутат Госдумы РФ Олег Смолин, входящий в комитет по образованию и науке, где и рассматривается закон, отмечает, что основания для опасений существуют. "Авторы законопроекта пересматривают само понятие просветительской деятельности. Просветительская деятельность, согласно российской традиции, это не любое неформальное образование, а именно пропаганда достижений науки и культуры. У них же получается, что просветительской деятельностью занимается ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), другие враждебные России силы и так далее, и российские власти должны с этим бороться. Традиция выворачивается наизнанку, а государство ставится в позицию душителя просвещения. Понятно, что я в это положение себя ставить не собираюсь", - отметил парламентарий в беседе с Накануне.RU.

Еще одна важная новация состоит в том, что теперь любому учебному заведению нужно согласовывать с федеральным министерством любое международное сотрудничество. По всей вероятности, как считает Смолин, министерство "захлебнется" от таких согласований, а школы не дождутся их месяцами, если не годами.

При этом шансов на то, что народные избранники услышат народную критику, немного. Как рассказал Олег Смолин, ко второму чтению члены Совета Федерации предложили некоторые поправки по переходному периоду, но принципиально закон менять не собираются.

Напомним, накануне за закон о просветительской деятельности заступился депутат Госдумы от "ЕР" Геннадий Онищенко.

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Кардинального пересмотра скандального закона о просвещении не произойдет

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Теги: Госдума, просвещение, Смолин



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