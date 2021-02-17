"Богатые" продукты и дешевые витамины: биолог дала рецепт против авитаминоза

Более 80% населения России испытывает дефицит одного или нескольких витаминов. Главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян заявил, что только 17% детей и 14% взрослых в России обеспечены витаминами в должной мере. Врачи не раз заявляли о том, что люди с крепким иммунитетом проще переносят коронавирус и реже заболевают. Как укрепить здоровье и восполнить запас витаминов в организме, чем отличаются витамины за 200 руб. и за 1,5 тыс. руб. и почему диетологи не советуют отказываться от молока и хлеба - об этом рассказали эксперты.

По данным прошлого года, только 14% взрослых полностью обеспечены витаминами, а свыше 60% испытывают дефицит отдельных витаминов, заявил главный внештатный диетолог Минздрава РФ, академик РАН Виктор Тутельян на X Международном интернет-конгрессе специалистов по внутренним болезням, пишет РИА "Новости".

Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности, научным руководителем которого является Тутельян, регулярно определяет содержание витаминов в организме и рационе россиян, сообщила главный научный сотрудник лабораторий витаминов и минеральных веществ центра, доктор биологических наук Вера Коденцова.

Авитаминоз – проблема не только России, но и всех развивающихся стран. Она вызвана эволюционным изменением поведения человека: он стал тратить меньше энергии и перестал восполнять ее микронутриентами, то есть витаминами и минеральными веществами, рассказала биолог.

"Человек эволюционно сложился как человек, когда у него трата энергии была гораздо выше: он гонялся за мамонтом, охотился. Теперь у нас стиральная машина стирает сама, мясорубку никто не крутит вручную, и даже чтобы переключить программу телевизора мы теперь не встаем с дивана. Это привело к резкому снижению энерготрат. И раз так, то мы стали и меньше есть, хотя, несмотря на это, мы все равно переедаем. Мы переедаем макронутриенты – белок, жир, углеводы, а что касается микронутриентов, то их в уменьшенном количестве пищи современному человеку не хватает", - пояснила Вера Коденцова на пресс-конференции в НСН.

Всего витаминов 13. Чаще рацион россиян не позволяет поддерживать их запасы в организме. Мы выбираем не те продукты. Кто-то вредит своему организму, отказываясь от молока и хлеба, чтобы похудеть или в погоде за модными тенденциями в ПП (правильное питание, - прим. ред).

"Витамин B1 содержится в зерновых, в хлебе. А бывает так, что, следуя за модой, люди не едят хлеб, что совершенно неправильно. Витамин B2 – в молочных продуктах и мясе. Когда мы нарушаем соотношения продуктов в рационе, неправильно их выбираем, дефицит витаминов усугубляется", - добавил Коденцова.

Как правило, дефицит витаминов не очень глубокий и не проявляется внешне, но отрицательно влияет на состояние. Восстановить витаминный запас в организме можно через продукты питания и витаминные комплексы. В США и Канаде муку обогащают витаминами, весь хлеб там изначально содержит витамины группы B и фолиевую кислоту, а молоко – витамин D, заметила биолог.

В России такие шаги тоже предпринимаются. Недавно вступил в силу закон об организации питания в детских садах, согласно которому в рацион детей включили витаминные напитки. В детсадах и школах по всей стране вводят сбалансированное питание, добавила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

Детское питание хоть и сбалансированное, но не витаминизированное, отметила Кордацова. Кроме того, дети не всегда доедают до конца. "До 20% недостатка витаминов обусловлено тем, что ребенок не съедает всю порцию", - сказала биолог.

Положение усугубляется тем, что по выходным родители балуют детей сладостями и фастфудом. В этих условиях только здорового питания мало, нужно принимать витаминные комплексы.

"Все витамины в организме взаимосвязаны между собой. Попадая в организм, витамины должны перейти в активную форму. Чтобы витамин B6 перешел в свою активную форму, необходима хорошая обеспеченность витамином B2. То же самое с витамином D. Важно, чтобы витамины поступали в организм не разрозненно, а в комплексе не менее 10 витаминов", - подчеркнула Коденцова.

Покупая витамины в аптеке, следует обращать внимание не на цены, а на дозы. Содержание витаминов 15-50% от рекомендуемого суточного потребления – это столько же, сколько содержится в обогащенных продуктах. Эффект от таких витаминов наступит не скоро.

"Я бы рекомендовала выбирать и принимать 100% от рекомендуемого суточного потребления", - отметила биолог.

При этом не стоит ориентироваться на стоимость БАДов.

"Это маркетинговый ход. После распада СССР свои субстанции витаминов у нас не синтезируется, это заблуждение, что отечественные витамины хуже – их просто нет. У нас все витамины – зарубежного производства. Витамины, которые таблетируется в нашей стране, дешевле", - рассказала Коденцова.

Витаминные комплексы за 200-300 руб. ничем не отличаются от витаминных комплексов с таким же составом за 1,5 тыс. руб., заявила эксперт. Принимать витамины можно без консультации с врачом, если речь не идет о "безумных" дозах, добавила Коденцова. В центральной России и на севере страны обязателен прием витамина D, который вырабатывается на солнце.

"Витамин D участвует в иммунном ответе. Нет органа или ткани, который не регулируется витамином D. Он поступает как витамин, а дальше превращается в свою гормональную форму, рецепторы которой есть во всех тканях и органах. Чтобы витамин D осуществлял свои функции, его уровень в крови должен быть выше, чем думали до сих пор", - сообщила эксперт. На фоне дефицита витамина D возникает дефицит других витаминов.

Увеличить запас витаминов в организме без таблеток помогают обогащенные продукты. Например, готовые завтраки, какао, йодированная соль. В отличие от США и Канады, в России только добровольное обогащение продуктов витаминами.

"К сожалению, у нас население обладает недостаточными знаниями. Если бы вы целенаправленно выбирали продукты, тогда у изготовителей был бы стимул производить такую продукцию. Поэтому мы вынуждены применять БАДы", - заметила биолог.

Эксперт добавила, что те, кто был хорошо обеспечен витаминами D, С и цинком, реже заболевали коронавирусом, а в случае заражения болезнь у них протекала легче.