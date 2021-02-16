В Думу внесли проект закона, который позволит блокировать СМИ без суда

В Госдуму внесен закон, упрощающий процедуру "закрытия" СМИ в случае публикации недостоверной информации, порочащей честь и достоинство героя материала. Авторы проекта - депутаты Сергей Боярский, Андрей Альшевских, Валерий Газзаев, Игорь Станкевич. Справка к законопроекту опубликована на сайте Госдумы.

Согласно опубликованным материалам, лицо, считающее себя опороченным, может направить прокурору своего региона заявление с требованием принять меры в отношении СМИ. Прокуратура должна в десятидневный срок проверить полученную информацию и в случае подтверждения недостоверности опубликованных сведений сразу передать заключение генпрокурору. Тот в свою очередь должен в течение пяти дней утвердить заключение и направить его в Роскомнадзор, который определяет провайдера хостинга СМИ и требует принять меры.

Только на этом этапе будет проинформирован владелец СМИ - почетную обязанность предлагается возложить на провайдера.

Владелец СМИ, если он получил соответствующее оповещение, должен удалить недостоверную информацию в течение суток. В случае неисполнения предписания, провайдер должен ограничить доступ к данному СМИ. Если провайдер хостинга почему-то не стал этого делать, доступ будет блокирован через оператора связи.

После удаления недостоверной информации доступ к сайту будет возобновлен, отмечают авторы проекта.