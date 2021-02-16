"Урок мужества по разгону митингов" в нижневартовской школе проверит полиция

Полиция Югры проведет свою проверку после "урока мужества" в нижневартовской школе, на котором ОМОН демонстрировал детям "разгон митингов".

Как сообщает пресс-служба УВМД округа, начальником югорского главка полиции Дамир Сатретдинов назначил проведение служебной проверки по факту проведения уроков, "включающих в себя элементы обеспечения безопасности на массовых мероприятиях".

По результатам проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц, организовавших данное мероприятие.

Ранее проверку начал окружной департамент образования.

Напомним, в школе №42 Нижневартовска сегодня проводился "Урок мужества". В рамках мероприятия, силовики учили школьников противостоять оппозиции и "крутить" митингующих. Ранее в УМВД по ХМАО-Югре подробнее рассказали о ситуации, объяснив "учения" проведением в общеобразовательном учреждении "Урока мужества". Директор школы Галина Гасымова также поделилась впечатлением, рассказав, как "отрадно было наблюдать, как дети проявляют интерес к мероприятию, с желанием участвуют во всех предложенных действиях".