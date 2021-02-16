Туроператоры просят отменить им налоги

Ассоциация российских туроператоров попросила Правительство рассмотреть возможность отменить налоги для участников рынка. Письмо с предложениями мер поддержки направлено сегодня вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, сообщается на сайте АТОР.

Ранее Правительство дало туроператорам полтора года, чтобы перенести и выполнить туры по путевкам, которые пришлось аннулировать из-за карантина по коронавирусу в прошлом году. Между тем, отмечают в АТОР, ситуация существенно не улучшилась, новых зарубежных направлений, особенно для массового туризма, не открылось и предложить равнозначный продукт невозможно. Отрасль теряет игроков и кадры.

"В качестве срочной меры поддержки туротрасли в 2021 году АТОР предлагает Правительству рассмотреть возможность отмену в 2021 г. всех налогов и взносов для организаций, осуществляющих туроператорскую деятельность", - говорится в релизе АТОР.

Имеются в виду налог на прибыль, взносы в ПФР, ФСС и ФОМС. Подчеркивается, что такая мера вызвана тем, что в отличие от остальных отраслей, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, туроператоры по итогам 2020 г. остались не только с "недополученной прибылью", но и с неисполненными обязательствами перед клиентами. Их выполнение требует значительных финансовых средств, которые отсутствуют у туроператоров ввиду продолжения пандемии и действия введенных ограничений на перемещения по миру.

"Введение данной меры будет способствовать исполнению поручения Президента Российской Федерации о полном восстановлении рынка труда к концу 2021 г. Отмена взносов позволит сохранить рабочие места, что обеспечит социальную стабильность в обществе. Надо отметить, что подобные меры вводятся для сферы туризма за рубежом, т.к. накопленные обязательства по итогам 2020 г. – это реальность для любой туроператорской компании", – говорится в письме АТОР.