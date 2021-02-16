Генпрокурора попросили оценить высказывания Соловьева о "смелом и доблестном Гитлере"

Генпрокурора попросили оценить высказывание телеведущего Владимира Соловьева о Гитлере. Напомним, Соловьев сравнил оппозиционера Алексея Навального с фашистским лидером, причем сравнение оказалось в пользу последнего. "Гитлер был лично очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера (Навального) не косил от армии. Воевал, и воевал доблестно во время Первой мировой войны", - в частности выдал Соловьев.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову, чтобы оценить высказывание телеведущего на предмет реабилитации нацизма, сообщает РБК.

На прошлой неделе Госдума в первом чтении приняла проекты с поправками в УК и КоАП, ужесточающие наказание за реабилитацию нацизма в сети. Автором инициатив выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. За отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и распространение заведомо ложных сведений о СССР в годы Второй мировой войны в интернете будет грозить штраф до 3 миллионов рублей для юрлиц или лишение свободы до 5 лет, отмечает РИА Новости.