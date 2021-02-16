Еще несколько дел о гибели в кипятке постояльцев пермского хостела дошло до суда

По делу о гибели постояльцев пермского хостела "Карамель" утверждено обвинение в отношении инспектора МЧС и сотрудников сетевой и управляющих компаний. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В зависимости от роли и степени участия, они обвиняются в причинении смерти по неосторожности, причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, халатности.

Уголовное дело будет направлено в Индустриальный районный суд Перми для рассмотрения по существу.

Добавим, что в суде уже рассматривается дело в отношении управляющего хостелом Сергея Щербакова. Прокурор попросил приговорить его к шести годам колонии. Дело было возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Оно было передано в производство третьего следственного управления ГСУ СКР. По версии следствия, в 2016 г. Сергей Щербаков незаконно осуществил перепланировку помещений, в которых в итоге разместил мини-отель.

Напомним, в хостеле, расположенном в подвале жилого дома прорвало трубу, произошло затопление помещений горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Известно, что они пытались спастись, однако не смогли сделать это. Три человека пострадали, еще трое, в том числе два спасателя, от госпитализации отказались. Управляющий хостелом Сергей Щербаков сразу после происшествия скрылся, был объявлен в розыск, но вскоре вернулся сам, объявив о готовности сотрудничать со следствием и доказывать свою невиновность. Позже его отправили в СИЗО.