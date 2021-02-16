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Политика В России За рубежом
фейк, коллаж, фейковые новости (2020) | Фото: Fotolia / Balint Radu

Зачем антироссийские СМИ тиражируют фейки о «ЧВК Вагнера»

«ЧВК Вагнера» стала популярной темой в российских СМИ, поэтому некоторые издания тиражируют откровенные фейки о «погибших русских», уверен военный эксперт Виктор Огнев.

Новый фейк о «гибели» и «пленении» российских бойцов «ЧВК Вагнера» активно распространялся в антироссийских изданиях 16 февраля. Материал неоднократно попадавшегося на фейках центральноафриканского агентства Corbeau News растиражировали «Росбалт», «Дождь», Lenta.ru, «Эхо Москвы» и даже «Московский комсомолец».

Вскоре это заметили украинские журналисты и «гибель российских наемников» стала темой номер один на Украине. Вот только никакие россияне в ЦАР не погибали.

Об убийстве россиян сообщил командир боевиков, при этом, его имя по тексту даже не упоминается. К статье приложено видео, которое, как оказалось, даже опровергает факт «пленения бойца «ЧВК Вагнера». На видео «повстанцы» захватывают в плен чернокожего военнослужащего правительственных сил.

Новый вброс, успешно разошедшийся на цитаты в российском сегменте СМИ, оценил военный историк Виктор Огнев. Он подчеркнул, что тиражирование недостоверной информации говорит о популярности «ЧВК Вагнера».

«ЧВК Вагнера» сейчас — тема популярная. Журналисты, тем более таких СМИ как Lenta.ru, понимают, что, если сейчас наплевать на достоверность информации и написать о гибели «вагнеровцев», трафика будет много», — заметил военный эксперт.

Он также заметил, что за последние пару лет силами журналистов было «убито» русских столько, что хватило бы на пару дивизий.

«Либералы и украинские СМИ похоронили уже пару дивизий «ЧВК Вагнера», если посчитать все фейки о русских бойцах», — заметил специалист.

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Зачем антироссийские СМИ тиражируют фейки о «ЧВК Вагнера»

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Теги: чвк вагнера, цар, фейк, виктор огнев



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