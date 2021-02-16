В Прикамье возбудили дело о гибели тюменской туристки, свалившейся в ущелье

Следственный комитет возбудил дело о гибели тюменской туристки, которая упала в ущелье в Прикамье. Инцидент квалифицировали по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления СК.

Напомним, группа туристов из 18 человек, организованная туристическим клубом из города Тюмени, прибыли на арендованном автобусе в поселок Усьва Пермского края. Утром 13 февраля 2021 года группа в сопровождении двух представителей туристического клуба, без специального оборудования, выдвинулись по маршруту восхождения "Усьвинские столбы". Во время восхождения 38-летняя туристка упала в ущелье глубиной около 30 метров.

Когда спасатели смогли добраться до нее, она еще была жива. Используя спелеооборудование, веревки и специальные носилки, спасатели в течение полутора часов поднимали женщину наверх со дна глубокого и узкого ущелья. Еще пять километров на санях-волокушах на буране везли пострадавшую до машины скорой медицинской помощи. По дороге женщина от полученных тяжелых травм скончалась.

Следователи продолжают допрашивать свидетелей, назначена судебная медицинская экспертиза, запрошены документы в администрациях Чусовского и Гремячинского городских округов, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям либо бездействию лиц, оказавшим данную туристическую услугу. Расследование уголовного дела продолжается.