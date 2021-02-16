СБУ обвинила Шария в госизмене

СБУ объявила известному блогеру Анатолию Шарию о подозрении по двум статьям - госизмена и нарушение равноправия граждан. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Контора" обвинила Шария в том, что с 2012 года он способствовал государственным и неправительственным структурам России в проведении специальных информационных операций - критиковал киевскую власть и ее политику, "умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о правительственных инициативах и событиях" в Донбассе с целью обострить и дестабилизировать ситуацию на Украине, разжечь межэтнические признаки. А российские СМИ это все поддерживали.

Шарий отреагировал на обвинение с иронией.

"Благодарю СБУ за предъявление подозрения путем публикации пропагандистского ролика в телеграм по статье "государственная измена". Теперь мне не надо лишний раз доказывать в ЕС, что все дела на меня - чистая политика", - написал он.

На запрещенном канале "112" он был более резок: "У хриплого дегенерата сорвало крышу. Пошли они в *** с этой "госизменой", со всеми своими СБУ, со своим Зеленским недоразвитым и со всеми остальными".

Интересно, что телеграм-каналы, которые недавно СБУ обвинила в работе на Россию, ранее сообщали, что за Шария вскоре возьмутся всерьез. "Легитимный" написал, что "задача власти сейчас - снять партию Шария, так как они съедают рейтинг "Слуги народа". Также власть хочет запретить издание "Шарий.нет" и попытаться на этом фейковом деле заблокировать Шария в "Ютубе". Но это ничего власти не даст.

"Имидж Шария еще больше прокачают, а рейтинг Зеленского еще больше пострадает", - пишет канал.

В ближайшее время Киев, вероятно, потребует экстрадиции Шария, который еще в 2012 года покинул Украину.

Интересно, что известный неонацист Игорь Мосийчук возмутился тем, что в 2019 году, когда Шарий призывал голосовать за Зеленского и против Порошенко, Зеленский против не был.

"Получается, президент Зеленский пользовался поддержкой "государственного изменника"?" - написал Мосийчук.

Журналист Юрий Ткачев отмечает, что для обвинений в госизмене мало привести факты "антиукраинских" высказываний - нужно предъявить доказательства, что это делалось по прямому указанию из России. Шарий подчеркивает, что ничего этого нет, это его политическая позиция.

Напомним, партия Шария осенью прошла в горсоветы нескольких крупных городов.