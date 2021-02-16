16 Февраля 2021
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Общество Москва
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

Юристы Навального попытались затянуть судебный процесс через запрос документов 40-летней давности о Пригожине

Пресс-служба компании «Конкорд» рассказала о подробностях судебной тяжбы петербургского предпринимателя Евгения Пригожина с Алексем Навальным.

Очередное заседание прошло в Люблинском районном суде. Ранее бизнесмен подал иск о защите чести и деловой репутации. Во время слушаний сторона ответчика Алексея Навального затребовала большое количество документов, относящихся к судимости истца 40-летней давности.

Суд отклонил просьбу стороны защиты. Пресс-служба «Конкорда» подчеркивает, что адвокаты Навального запросили документы для того, чтобы затянуть дело. Кроме того, отмечается, что местонахождение запрашиваемой документации из-за давности дела неизвестно.

конкорд, пригожин, лп, скрин, соцсети(2021)|Фото: https://vk.com/wall-177427428_443

Суд постановил, что запрашиваемые документы не являются необходимыми для рассмотрения дела. Пресс-служба «Конкорда» отмечает, что лицо, полностью погасившее свою судимость, нельзя считать судимым и подвергать оскорблениям.

Представители предпринимателя из Петербурга уверены в справедливом решении суда.

Ранее Черемушкинский районный суд дважды возвращал Пригожину его иск к Навальному и Милову по формальным причинам. Оба раза дело возвращалось в суд после обращения юристов бизнесмена в Мосгорсуд.

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Юристы Навального попытались затянуть судебный процесс через запрос документов 40-летней давности о Пригожине

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Теги: евгений пригожин, алексей навальный, люблинский суд, конкорд



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