Юристы Навального попытались затянуть судебный процесс через запрос документов 40-летней давности о Пригожине

Пресс-служба компании «Конкорд» рассказала о подробностях судебной тяжбы петербургского предпринимателя Евгения Пригожина с Алексем Навальным.

Очередное заседание прошло в Люблинском районном суде. Ранее бизнесмен подал иск о защите чести и деловой репутации. Во время слушаний сторона ответчика Алексея Навального затребовала большое количество документов, относящихся к судимости истца 40-летней давности.

Суд отклонил просьбу стороны защиты. Пресс-служба «Конкорда» подчеркивает, что адвокаты Навального запросили документы для того, чтобы затянуть дело. Кроме того, отмечается, что местонахождение запрашиваемой документации из-за давности дела неизвестно.

Суд постановил, что запрашиваемые документы не являются необходимыми для рассмотрения дела. Пресс-служба «Конкорда» отмечает, что лицо, полностью погасившее свою судимость, нельзя считать судимым и подвергать оскорблениям.

Представители предпринимателя из Петербурга уверены в справедливом решении суда.

Ранее Черемушкинский районный суд дважды возвращал Пригожину его иск к Навальному и Милову по формальным причинам. Оба раза дело возвращалось в суд после обращения юристов бизнесмена в Мосгорсуд.