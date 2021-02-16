В мэрии Екатеринбурга заявили, что возврат Краснознаменки возможен после ремонта части плотины пруда

В администрации Екатеринбурга рассказали о причине, по которой Краснознаменная группа до сих пор не была возвращена на свое историческое место. Как пояснили Накануне.RU нужен ремонт машинного отделения плотины городского пруда, на котором памятник архитектуры находился ранее.

В настоящее время решается вопрос с проведением конкурса на выполнение работ.

"Отметим, что плотина является памятником истории Екатеринбурга, поэтому ее ремонт может проводиться только организациями, имеющими лицензию для работы на зданиях-памятниках.

После завершения ремонта при получении положительной экспертизы специалистов, занимающихся охраной памятников, будут организованы работы по монтажу Краснознаменной группы", - заключили в "сером доме".

Ранее возврат изваяния с орденом Трудового Красного Знамени имени Владимира Ленина поддержали в Госдуме. С соответствующим обращением выступил депутат Госдумы Андрей Альшевских.

"Считаю, что это некрасивая история. Не только я, но и многие другие полагают, что должна быть преемственность власти", - говорил народный избранник.

Отметим, что ранее новый мэр Екатеринбурга Алексей Орлов говорил, что вопрос с возвратом Краснознаменной группы требует тщательного обсуждения.