16 Февраля 2021
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&quot;Краснознаменная группа&quot;, Орден Ленина, Суть времени, митинг-концерт (2016) | Фото:

В мэрии Екатеринбурга заявили, что возврат Краснознаменки возможен после ремонта части плотины пруда

В администрации Екатеринбурга  рассказали о причине, по которой Краснознаменная группа до сих пор не была возвращена на свое историческое место. Как пояснили  Накануне.RU нужен ремонт машинного отделения плотины городского пруда, на котором памятник архитектуры находился ранее.

В настоящее время решается вопрос с проведением конкурса на выполнение работ.

"Отметим, что плотина является памятником истории Екатеринбурга, поэтому ее ремонт может проводиться только организациями, имеющими лицензию для работы на зданиях-памятниках.

После завершения ремонта при получении положительной экспертизы специалистов, занимающихся охраной памятников, будут организованы работы по монтажу Краснознаменной группы", - заключили в "сером доме".

Ранее возврат изваяния с орденом Трудового Красного Знамени имени Владимира Ленина поддержали в Госдуме. С соответствующим обращением выступил депутат Госдумы Андрей Альшевских.

"Считаю, что это некрасивая история. Не только я, но и многие другие полагают, что должна быть преемственность власти", - говорил народный избранник.   

Отметим, что ранее новый мэр Екатеринбурга Алексей Орлов говорил, что вопрос с возвратом Краснознаменной группы требует тщательного обсуждения.

 

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В мэрии Екатеринбурга заявили, что возврат Краснознаменки возможен после ремонта части плотины пруда

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Теги: Краснознаменная группа, Екатеринбург



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