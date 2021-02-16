"Ну что, ребят, доигрались?" Департамент образования проверит школу Нижневартовска, где ОМОН "играли" с учениками в оппозицию

Департамент образования администрации Нижневартовска организовали внутреннюю проверку в городской школе №42, где сегодня проводился "Урок мужества". В рамках мероприятия, силовики учили школьников противостоять оппозиции и "крутить" митингующих.

"По факту образовательного мероприятии в школе №42, которое состоялось 15.02.2021 с участием сотрудников УМВД и Росгвардии, проводится внутренняя проверка – соответствует ли данное мероприятие закону об образовании. В случае выявления нарушений будут приняты меры в отношении должностных лиц", - сообщила Накануне.RU директор департамента образования городской администрации Инна Святченко.

Напомним, что в УМВД по ХМАО-Югре подробнее рассказали о ситуации, объяснив "учения" проведением в общеобразовательном учреждении "Урока мужества". Директор школы Галина Гасымова также поделилась впечатлением, рассказав, как "отрадно было наблюдать, как дети проявляют интерес к мероприятию, с желанием участвуют во всех предложенных действиях".

До этого, в 2019 г. ученикам школы №21 в Златоусте на церемонии посвящения в кадеты спецназ ФСИН показал приемы разгона протестующих. На видео шесть бойцов в форме и со щитами отрабатывали удары по команде: "Палкой сверху, бей! Палкой снизу, бей!". "Главным подарком детям стало то, что их отпустили под подписку о невыезде", - отметил тогда телеведущий Иван Ургант. Также большой резонанс вызвали кадры того, как в Татарстане полицейские отработали разгон митинга на школьниках.