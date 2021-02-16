На Ямале хаски покусал семерых воспитанников школы-интерната

На Ямале собака, предположительно породы хаски, покусала семерых детей в селе Сеяха, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Возраст пострадавших детей от восьми до 10 лет. Все они являются воспитанниками Сеяхинской школы-интерната. У пятерых детей диагностированы ссадины и кровоподтеки на руках и ногах, у одного ребенка зафиксированы укушенные раны кистей рук.

Хозяина собаки разыскивают. Проверкой инцидента занялась прокуратура Ямальского района.

"Прокуратурой также будет рассмотрен вопрос о направлении в суд исковых заявлений в интересах несовершеннолетних о взыскании морального вреда. В 2020 году прокуратурой района в суд направлено 11 таких исковых заявлений, в адрес администрации Ямальского района, внесено три представления об устранении нарушений закона", - говорится в сообщении.