16 Февраля 2021
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хаски собака (2014) | Фото: Накануне.RU

На Ямале хаски покусал семерых воспитанников школы-интерната

На Ямале собака, предположительно породы хаски, покусала семерых детей в селе Сеяха, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Возраст пострадавших детей от восьми до 10 лет. Все они являются воспитанниками Сеяхинской школы-интерната. У пятерых детей диагностированы ссадины и кровоподтеки на руках и ногах, у одного ребенка зафиксированы укушенные раны кистей рук.

Хозяина собаки разыскивают. Проверкой инцидента занялась прокуратура Ямальского района.

"Прокуратурой также будет рассмотрен вопрос о направлении в суд исковых заявлений в интересах несовершеннолетних о взыскании морального вреда. В 2020 году прокуратурой района в суд направлено 11 таких исковых заявлений, в адрес администрации Ямальского района, внесено три представления об устранении нарушений закона", - говорится в сообщении.

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На Ямале хаски покусал семерых воспитанников школы-интерната

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Теги: хаски, собака, нападение, дети



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