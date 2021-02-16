Утечка газа в одном из домов Прикамья привела к смертельному пожару

В Чердынском районе Пермского края в п. Ныроб произошел пожар, унесший жизнь одного из жителей поселка. Еще двое получили ожоги.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры, инцидент произошел сегодня в 12.50. К пожару в трехэтажном доме на 36 квартир привела утечка бытового газа. Огонь повредил одну из квартир и, хоть возгорание и было ликвидировано в кратчайшие сроки, без жертв не обошлось.

По предварительным данным, в многоквартирнике на постоянной основе проживает 105 человек. Во время инцидента их эвакуация не потребовалась.

Прокуратурой Чердынского района организована проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям органа местного самоуправления, а также управляющей компании по содержанию имущества в многоквартирном жилом доме, соблюдению требований безопасной эксплуатации газового оборудования.