В Челябинске построят жилищной комплекс на месте промплощадки "Конара"

Промышленная группа "Конар" и строительная компания "Легион" подписали протокол о строительстве жилого комплекса в Тракторозаводском районе Челябинска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Жилой комплекс планируют возвести на земельных участках, принадлежащих "Конару" в районе дома № 4б на проспекте Ленина и Челябинскому компрессорному заводу. Площадь застройки составит примерно 3,6 га, а площадь нового жилого комплекса будет более 45 тыс. кв. м.

В настоящий момент идет разработка документов по планировке территории. Производственные объекты демонтируют, а бывшее офисное здание "Конара" планируют сохранить. На данный момент прорабатывается вопрос о том, что именно будет в нем размещено.

На земельном участке планируется построить дома различной этажности, с закрытой территорией для жителей и озеленением.