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Общество Свердловская область Уральский ФО
Сергей Бидонько (2020) | Фото: Накануне.RU

Свердловские власти отреагировали на массовые увольнения на Среднеуральской птицефабрике

Власти Свердловской области прокомментировали информацию о сокращениях рабочих Среднеуральской птицефабрики, входящей в челябинский агрохолдинг "Равис". Ранее стало известно о закрытии цеха по производству бройлеров и увольнении персонала. Как рассказал Накануне.RU вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, решение о сокращении рабочих пока не принято, но на самой фабрике есть нарушения. Также чиновник высказался о слухах насчет закрытия фабрики.

"Если что-то и закрывать, то всегда нужны причины. Разговоры пошли не потому, что кто-то хочет что-то закрыть. На самой птицефабрике, насколько я знаю, есть нарушения законодательства. Они связаны со складированием отходов. Наша задача (если есть сокращения) - чтобы все прошло безболезненно, а людям была предоставлена альтернатива", - заявил Бидонько корреспонденту Накануне.RU.

Между тем владелец "Рависа" Андрей Косилов сообщил челябинскому ИА "Первое областное", что на фабрике еще в прошлом году был закрыт цех забоя птицы, а теперь остановлена еще и крупная ее линия по производству бройлеров. Производство же племенного яйца и разнообразной продукции из куриного мяса, доставляемого с челябинских предприятий "Рависа", сохраняется. Предприниматель также пояснил, что в прошлом году после закрытия перечисленных производственных подразделений уволились около 600 человек, и сейчас на фабрике остались 240 работников. Закрыты также фирменные магазины Среднеуральской птицефабрики, но их сотрудники переведены в магазины "Равис".

Напомним, угрозы сокращений - не новая история для птицефабрики. В 2019 году "Среднеуральская" уже уведомляла о сокращении 25% персонала: речь шла о представителях двух убойных цехов, которые планировалось закрыть из-за неисполнения предприятием предписаний, связанных со сливом и выбросом отходов. В феврале 2020 года суд временно приостанавливал работу предприятия, но через несколько дней отменил решение на фоне опять же угроз сократить персонал. В ноябре 2020 года руководство Свердловской области предложило владельцам фабрики рассмотреть вариант переноса предприятия на новое место – подальше от населённых пунктов. По словам Косилова, переезд на новое место обойдется предприятию в 5 млрд руб., которых у него нет. Также он заявлял, что за 100 млн руб. были построены очистные сооружения, но власти "их так и не подключили, в эксплуатацию не ввели".

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Свердловские власти отреагировали на массовые увольнения на Среднеуральской птицефабрике

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Теги: птицефабрика Среднеуральская, Сергей Бидонько, сокращения



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