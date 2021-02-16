16 Февраля 2021
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Происшествия В России
милиция кинологическая служба собака овчарка ищейка (2007) | Фото: Накануне.ru

Из Останкинской башни эвакуировали людей из-за сообщения о "минировании"

Неизвестный сообщил о бомбе, заложенной в Останкинской телебашне в Москве, посетителей эвакуируют. В здании работают кинологи.

Как сообщает ТАСС, также "заминированы" здания Российского нового университета, Института дополнительного профессионального образования работников соцсферы в Москве, а также техникум экономики и права в Люберцах.

Волна "минирований" в столице, а также в других городах России, длится несколько лет. Так, в декабре 2019 года неизвестные сообщили об угрозе минирования 25 станций московского метро. Аналогичные угрозы о якобы заложенных бомбах в Москве получили шесть торговых центров, 13 школ, два суда и храм Христа Спасителя. 9 декабря в Москве "заминировали" около ста школ и гостиницу "Украина".

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Из Останкинской башни эвакуировали людей из-за сообщения о "минировании"

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Теги: останкинская башня, минирование, эвакуация



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