16 Февраля 2021
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Общество Свердловская область
Павел Креков (2021) | Фото: vk.com/svo196

Креков: Никакого массового страха перед вакцинацией у свердловчан нет

Жители Свердловской области не испытывают никакого страха перед вакцинацией от коронавируса. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге рассказал вице-губернатор Павел Креков.
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"Никакого массового страха перед прививками мы сегодня не видим. У нас ежедневно увеличивается количество людей, которые записываются на сайте Госуслуг, по телефону 122 и в поликлиниках на вакцинацию. На сегодня 135 тысяч в записи - это помимо тех, кто уже привит первым компонентом", - сообщил он.

По словам Крекова, за все время вакцинации каких-либо ЧП, связанных с этим, в Свердловской области зафиксировано не было.

"Первым компонентом вакцины на территории области привито более 100 тысяч человек. Вторым компонентом - более 20 тысяч", - уточнил вице-губернатор.

Павел Креков добавил, что всего на Среднем Урале действует 115 пунктов вакцинации от COVID-19, большая часть которых располагается в Екатеринбурге. Также есть 16 мобильных пунктов, которые выезжают в сельские территории.

Напомним, сегодня стало известно, что власти Свердловской области готовятся отменить самоизоляцию для пожилых жителей региона.

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Креков: Никакого массового страха перед вакцинацией у свердловчан нет

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Теги: Креков, вакцинация, коронавирус, запись, Свердловская область



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