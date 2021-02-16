"Закон учит детей двурушничеству". Ионин высказался о запрете высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта

Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин раскритиковал принятый сегодня законопроект, который запрещает высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет. По его словам, это только создаст для детей дополнительный соблазн и научит "ездить зайцем".

"Сказали "А" - должны сказать "Б". Приняли закон о запрете высаживать детей из транспорта за безбилетный проезд. Логично. Ребёнок не виноват, если у него нет возможности заплатить. А если и есть - всегда есть соблазн купить пирожок или сводить девочку в кино, чем покупать билет", - пишет депутат в своем в Telegram-канале.

Ионин также отметил, что закон о запрете высаживания лиц младше 16 лет, является законом об обычном бесплатном проезде для несовершеннолетних. В таком случае, лучшим решением будет развить законопроект и сделать проезд в общественном транспорте в целом бесплатным для детей.

"Зачем учить детей врать и изворачиваться перед тетей кондуктором, которая все равно никак их не накажет за неоплату проезда? Закон должен прямо говорить - дети ездят бесплатно, а не плодить казуистику, что, вроде бы и не платить нельзя, но если хочется - то можно. Это бессмысленно и учит детей двурушничеству", - отметил свердловский депутат.