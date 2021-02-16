16 Февраля 2021
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Полиция (2020) | Фото: Накануне.RU

Свердловчанину, пострадавшему в стычке с полицией, смягчат статью для наказания

Жителю Богдановича Павлу Фарленкову,  попавшему в конфликт с полицейскими, изменят статью для наказания. Мужчину будут судить не по части второй статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), а по части второй статьи 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Об этом корреспонденту Накануне.RU рассказал адвокат Дмитрий Жикин.

"Изначально уголовное дело не возбуждалось и следствие не видело признаков преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК и в ходе упорной работы появилось добиться переквалификации статьи на более мягкую", - сказал защитник. Также в конфликт угодили Роман Милешко и супруга Фарленкова.

По словам зашиты горожан ранее полиция Богдановича завела 10 административных дел о том, что мужчина отказывался от медицинского освидетельствования. Однако, Жикин утверждает, что экспертиза уже прошла и выяснила, что у Милешко нет проблем с алкоголем.

"В полиции просто хотят поиздеваться", - заключил Жикин.

Напомним, что конфликт произошел летом 2020 года. В Богдановиче двое пьяных мужчин, которые представились сотрудниками уголовного розыска, атаковали компанию горожан (двух мужчин и женщину). Такие кадры запечатлены на видео, облетевшие социальные сети. Однако, после произошедшего дело было заведено не на сотрудников полиции, а в отношении одного из мужчин.

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Свердловчанину, пострадавшему в стычке с полицией, смягчат статью для наказания

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Теги: полицейские, нападение, Богданович



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