Испанского рэпера отправили в тюрьму за высказывания в твиттере

В университете испанского города Льеда сегодня был задержан рэпер-коммунист Пабло Хасель (настоящее имя Пабло Ривадулло Дуро). Ранее суд приговорил молодого человека к девяти месяцам тюремного заключения за высказывания в сети. Ему вменяют призывы к терроризму и оскорбление монархии.

После вынесения приговора музыкант отказался добровольно явиться в тюрьму, поэтому за ним отправили приставов, а после того, как рэпер с десятками сторонников забаррикадировался в университетских помещениях – еще и полицию, передает газета El Pais.

По данным издания, для задержания Хаселя отправили несколько спецподразделений полиции, фургоны для подавления беспорядков. Когда полиция и агенты спецслужб проникли в здание, где заперся музыкант, его сторонники использовали против силовиков огнетушители, но этим агрессия защитников Хаселя и ограничилась. Сам рэпер не сопротивлялся, а когда его повели в полицейскую машину, он выкрикнул "Нас никогда не заткнут. Конец фашистскому государству".

По мнению El Pais, приговор может быть ужесточен: Хаселю грозит до двух лет лишения свободы, поскольку он не оплатил штраф, который ему также начислили, а также находился на испытательном сроке в 2,5 года по делу о нападении на журналиста. Были в биографии рэпера также обвинения в организации протестов в поддержку экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона, еще одно обвинение касалось распространения на YouTube песен, в которых Хасель, как утверждают официальные власти, выражал поддержку атак террористов и призывал атаковать членов испанских парламентских партий. В то же время сторонники рэпера считают, что он преследуется за свои оппозиционные взгляды.