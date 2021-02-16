В Свердловской области готовятся отменить самоизоляцию для пенсионеров

Власти Свердловской области готовятся отменить "коронавирусные" ограничения для пожилых жителей региона. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге заявил вице-губернатор Павел Креков.

Напомним, в понедельник губернатор Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для жителей Среднего Урала старше 65 лет. Он будет действовать до 1 марта.

Как рассказал сегодня Креков, сейчас впервые за все время рассматривается вопрос об ослаблении ограничений для свердловчан категории 65+.

"Это связано, в первую очередь, с теми, кто привился. На сегодня из всех привитых где-то 35% - это люди старше 60 лет. Во-вторых, это будет связано с теми, кто уже переболел и имеет антитела. Сейчас мы с экспертами анализируем подходы и наиболее удобное время, чтобы для этих категорий ограничения снять", - сообщил вице-губернатор.

По его словам, все остальные ограничения в регионе будут сниматься в зависимости от того, как будет идти общее снижение заболеваемости.

"Мы действительно рассчитываем, что к июню-июлю нам удастся значительную часть ограничений, в том числе, возможно, и масочных, снять. Это зависит и от нас с вами - как мы вакцинируемся и будем соблюдать пока еще существующие ограничения", - добавил Павел Креков.

Напомним, недавно губернатор Свердловской области заявил, что, несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки по коронавирусу, отменять масочный режим пока рано.