16 Февраля 2021
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гидроразрыв пласта (2021) | Фото: Славнефть-Мегионнефтегаз

Мегионские нефтяники повышают продуктивность скважин с помощью собственной разработки

"Славнефть-Мегионнефтегаз" внедряет технологию, которая открывает новые перспективы для эффективного освоения трудноизвлекаемых запасов. Инновационный способ выполнения операций по повышению продуктивности скважин разработали специалисты компании.

Как рассказали Накануне.RU на предприятии, новый метод проведения повторного многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП) в горизонтальных скважинах основан на изменении напряжения горных пород после закачки жидкости и пропанта в трещину ГРП. Он позволяет с высокой точностью прогнозировать расположение последующих трещин, обеспечивая приток нефти в скважину, и значительно удешевляет работы. Его можно применять на большой глубине, в том числе при освоении ачимовских отложений, юрских пластов и баженовской свиты. Это расширяет возможности по вовлечению в разработку трудноизвлекаемых запасов, которые ранее считались нерентабельными.

Еще одним важным преимуществом инновационной технологии является существенное сокращение сроков: всю операцию по интенсификации притока можно провести за 21 день, тогда как ранее на это уходило почти два месяца. Метод не требует использования сложного дорогостоящего оборудования и химических реагентов, исключает зависимость от импорта.

Новый подход уже доказал свою высокую экономическую эффективность. Так, суммарные затраты на проведение повторного гидроразрыва снизились в 2–2,5 раза, а продуктивность скважин увеличилась на 25–30%.

гидроразрыв пласта(2021)|Фото: Славнефть-Мегионнефтегаз

Уникальность разработки мегионских нефтяников подтверждена Федеральной службой по интеллектуальной собственности – в декабре 2020 года предприятие получило патент на изобретение.

"Наши специалисты в очередной раз подтвердили не только свой высокий научно-исследовательский потенциал, но и приверженность корпоративным принципам эффективности, технологичности и безопасности", – отметил генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаил Черевко.

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Мегионские нефтяники повышают продуктивность скважин с помощью собственной разработки

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Теги: гидроразрыв пласта, Славнефть-Мегионнефтегаз, добыча нефти, новая разработка



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