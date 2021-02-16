В Перми третий мост через Каму построят к 2027 году за 44 миллиарда

Третий мост через реку Кама появится в районе пермской улицы Крисанова. Проектно–изыскательские работы пройдут в 2022-23 гг., строительно-монтажные работы – в 2024-2027 гг. Цена вопроса – 43,6 млрд руб., сообщили Накануне.RU в краевом заксобрании.

Члены комитета заксобрания по развитию инфраструктуры рекомендовали принять решение о включении нового объекта в Перечень объектов автодорожного строительства Пермского края на февральском пленарном заседании парламента. Строительство третьего моста необходимо для разгрузки Коммунального моста. Длина нового строения составит 11,95 км. Мост будет построен в районе улицы Крисанова за 43,6 млрд руб.

По информации правительства, проектно–изыскательские работы на данном объекте будут проведены в 2022-2023 гг., строительно-монтажные работы – в 2024-2027 гг. Строительство пойдёт на принципах государственно-частного партнерства.

Напомним, что строительство моста поддержал Владимир Путин в рамках встречи с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным в августе 2020 г. Тогда же губернатор и член совета директоров группы "ВИС" Сергей Ромашов подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам реализации инвестиционных проектов с применением механизмов ГЧП.