Глава югорской турфирмы осуждена на четыре года за хищение у клиентов более 3 миллионов рублей

Сургутский городской суд вынес решение по делу директора туристической фирмы "Клуб путешествий "Сафари тур", похитившей у своих клиентов свыше 3,1 млн руб. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, подсудимая приговорена к четырем годам колонии общего режима. Помимо этого она также выплатит пострадавшим сумму ущерба, причиненного ее неправомерными действиями.

Напомним, что с февраля 2017 г. по июнь 2018 г. осужденной было обмануто 16 граждан, желавших отправиться в Турцию, Вьетнам, Таиланд, Тунис, Индию, а также на российские курорты. Глава турфирмы получала денежные средства, однако вместо перевода туроператорам, распоряжалась ими по собственному усмотрению.

Клиентам мошенница объясняла срыв отпуска отменой вылета из-за ошибок, допущенных при оформлении документов. Задержать мошенницу удалось только в апреле 2019 г.