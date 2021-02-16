В Магнитогорске глава жилищного кооператива получила срок в колонии за хищение денег пайщиков

В Магнитогорске председатель жилищного кооператива приговорена к 4 годам в колонии общего режима за хищение у граждан свыше 8,2 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2014-2018 гг. председатель правления жилищного кооператива "Доверие" похитила деньги 18 пайщиков, заключивших договоры оплаты паевого взноса и предоставления объекта недвижимости.

"Применяя разработанную схему по принципу финансовой пирамиды, женщина обратила в свою пользу денежные средства в размере свыше 7,2 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. Кроме того, она похитила свыше 1 млн рублей у 4 граждан, передавших денежные средства по договору займа денежных средств", - говорится в сообщении.

Суд приговорил женщину к 4 годам колонии. Она взята под стражу в зале суда. Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме.