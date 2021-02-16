Россия продлила запрет на полеты в Великобританию

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

Полеты в Британию приостановили с 22 декабря 2020 года в связи с выявлением на территории королевства нового штамма коронавируса.

Ранее стало известно, что в Великобритании обнаружен еще один штамм коронавируса с потенциально опасным набором мутаций. Так, мутация - E484K - присутствует в вариантах, появившихся в Южной Африке и Бразилии, и, как считается, делает вирус более устойчивым к нейтрализующим его антителам. Эта мутация может сделать некоторые вакцины бесполезными. Также ученые полагают, что у этой разновидности может быть еще одна мутация (помимо E484K), которая помогает вирусу избавиться от антител организма.