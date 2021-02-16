17 Февраля 2021
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Портфель (2020) | Фото: Накануне.RU

В протестном Александровске снова объявили конкурс на должность главы

В Александровске объявлен очередной конкурс на должность главы муниципалитета, передает корреспондент Накануне.RU.

У претендентов месяц, чтобы сдать документы - их принимают с 24 февраля по 25 марта. Сам конкурс состоится в апреле. Претенденты представят конкурсной комиссии, состоящей из представителей думы и краевых властей, программы развития округа. По итогам конкурса два кандидата, набравшие максимальное количество баллов, будут представлены муниципальной думе. Затем депутаты выберут мэра.

Отметим, что в этот раз конкурс пройдет по новым правилам - ранее, чтобы выбрать мэра, на заседании должны были присутствовать две трети от общего числа депутатов - 10 человек, в новой редакции достаточно половины от установленной численности - восьми человек.

История тянется с декабря прошлого года. Конкурс на эту должность неоднократно признавался несостоявшимся. Рассмотрение вопроса о главе округа неоднократно переносилось из-за отсутствия достаточного числа депутатов на заседании, претендентам не хватало нужного количества голосов.

В третьем по счету конкурсу "финалистами" были экс-министр ЖКХ и бывший глава Александровского района Александр Шицын и директор Александровской спортивной школы Илья Караксин. В четвертом - депутат думы Ольга Лаврова и бывший глава Александровска, директор "Теплоэнергетика" Владимир Хомяков. Считается, что Лаврову поддерживают краевые власти.

После очередного срыва конкурса в Александровске обострился политический конфликт: депутаты местной думы устроили "революцию" и сместили спикера. Причем заседание, на котором было принято это решение, прошло на улице. В здание администрации их попросту не пустили неизвестные, устроив потасовку.

Во время последнего прямого эфира губернатор Дмитрий Махонин заявил, что краевые власти "внимательно следят" за ситуацией в округе и выразил уверенность, что в ближайшее время ситуация в протестной территории разрешится.

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В протестном Александровске снова объявили конкурс на должность главы

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Теги: Александровск, выборы главы, конкурс, депутаты



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