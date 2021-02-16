Дзержинский, Андропов или Иван III: москвичей спросят, кому ставить памятник на Лубянке

Общественная палата Москвы сегодня обсуждала острый вопрос о том, нужно ли возвращать на Лубянскую площадь столицы памятник Феликсу Дзержинскому. Поскольку есть альтернативные предложения: оставить площадь в нынешнем виде или поставить памятник кому-то другому, зампред палаты Алексей Венедиктов инициировал проведение опроса среди москвичей.

"Мы предлагаем портал "Активный гражданин" как механизм решения судьбы Лубянской площади. Это очень важный и чувствительный вопрос, необходимо учитывать мнение горожан", - цитирует Венедиктова "Интерфакс".

Для опроса предлагается сформировать шорт-лист, в который войдет "широкий спектр фигур": Дзержинский, царь Иван III, Александр Невский, Юрий Андропов (его предложили на сегодняшнем заседании ОП – прим. ред.).

Призыв вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку звучит уже много лет из разных уст. На прошлой неделе, например, обращение к мэрии подписали лидер партии "За правду" Захар Прилепин, писатель Александр Проханов и ряд других общественных деятелей.

Памятник Дзержинскому был демонтирован с Лубянской площади в 1991 году после провала августовского путча. Монумент, созданный по проекту скульптора Евгения Вучетича и архитектора Григория Захарова, перенесли в парк "Музеон".