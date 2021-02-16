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Общество Москва
ФСБ, Лубянка (2018) | Фото: Накануне.RU

Дзержинский, Андропов или Иван III: москвичей спросят, кому ставить памятник на Лубянке

Общественная палата Москвы сегодня обсуждала острый вопрос о том, нужно ли возвращать на Лубянскую площадь столицы памятник Феликсу Дзержинскому. Поскольку есть альтернативные предложения: оставить площадь в нынешнем виде или поставить памятник кому-то другому, зампред палаты Алексей Венедиктов инициировал проведение опроса среди москвичей.
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"Мы предлагаем портал "Активный гражданин" как механизм решения судьбы Лубянской площади. Это очень важный и чувствительный вопрос, необходимо учитывать мнение горожан", - цитирует Венедиктова "Интерфакс".

Для опроса предлагается сформировать шорт-лист, в который войдет "широкий спектр фигур": Дзержинский, царь Иван III, Александр Невский, Юрий Андропов (его предложили на сегодняшнем заседании ОП – прим. ред.).

Призыв вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку звучит уже много лет из разных уст. На прошлой неделе, например, обращение к мэрии подписали лидер партии "За правду" Захар Прилепин, писатель Александр Проханов и ряд других общественных деятелей.

Памятник Дзержинскому был демонтирован с Лубянской площади в 1991 году после провала августовского путча. Монумент, созданный по проекту скульптора Евгения Вучетича и архитектора Григория Захарова, перенесли в парк "Музеон".

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Дзержинский, Андропов или Иван III: москвичей спросят, кому ставить памятник на Лубянке

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Теги: феликс дзержинский, памятник, лубянская площадь, опрос, москвичи, общественная палата москвы



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Ранее 04.12.2017 18:58 Мск Зюганов предложил Путину вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку

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