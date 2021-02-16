Названа дата открытия лицея имени Пушкина, где будут учиться почти 2 тысячи школьников Нижневартовска

24 февраля в Нижневартовске откроется лицей имени Пушкина, рассчитанный на 1,7 тыс. школьников. Здание возведено при поддержке правительства Югры, "Роснефти" и при финансировании по нацпроекту "Образование". Школу строили преимущественно для школьников Восточного планировочного района, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Лицей в восточной части города очень востребован. У нас откроется 11 первых классов. По этой причине мы были вынуждены принимать заявления только от родителей, проживающих в 17, 18, 23 и 24 микрорайонах. Сейчас приём учеников завершен", - рассказал директор лицея Эдмонд Игошин.

Так как учреждение начнёт работу с середины учебного года, большинство преподавателей начальной школы перейдут в лицей вместе со своими классами. Таким образом, переход не должен стать стрессом для учеников. В основном, лицеистами станут ученики школ №№ 3, 19 и 14. Ученики 9 и 11 классов в этом году в школу не набирают. Это решение принято, чтобы не создавать дополнительный стресс на фоне подготовки к ГИА и ЕГЭ.

"На данный момент школы, ученики которых перейдут в новый лицей, помогают нам в формировании документов учеников. Мы не ждём кадрового голода в других школах, ведь число учеников останется прежним, а "педагогическая миграция" при появлении нового образовательного учреждения – это логичный процесс", - пояснила директор департамента образования Нижневартовска Инна Святченко.

Учебные кабинеты оснащены современным оборудованием: мобильными компьютерными и лингафонными классами, цифровыми лабораториями по физике, химии, биологии, интерактивными программно-аппаратными комплексами, тренажерами для оказания первой помощи, пакетами графического программного обеспечения и многим другим. Медико-биологический класс оснащен уникальным учебным комплексом "Пирогов", включающим сенсорный интерактивный анатомический стол, комплект 3D-программ, анатомический атлас.

"Для определения спектра востребованных направлений дополнительного образования будет проводиться работа с родителями. Дополнительные образовательные услуги будут предоставляться спортивными и культурными муниципальными учреждениями, некоммерческими и коммерческими организациями", - рассказала заместитель главы города, директор департамента по социальной политике Ирина Воликовская.