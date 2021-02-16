Названа дата открытия лицея имени Пушкина, где будут учиться почти 2 тысячи школьников Нижневартовска

16 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин, Проскурина и зарплаты учёных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Лицей имени Пушкина, Нижневартовск (2021) | Фото: Администрация Нижневартовска

Названа дата открытия лицея имени Пушкина, где будут учиться почти 2 тысячи школьников Нижневартовска

24 февраля в Нижневартовске откроется лицей имени Пушкина, рассчитанный на 1,7 тыс. школьников. Здание возведено при поддержке правительства Югры, "Роснефти" и при финансировании по нацпроекту "Образование". Школу строили преимущественно для школьников Восточного планировочного района, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Лицей в восточной части города очень востребован. У нас откроется 11 первых классов. По этой причине мы были вынуждены принимать заявления только от родителей, проживающих в 17, 18, 23 и 24 микрорайонах. Сейчас приём учеников завершен", - рассказал директор лицея Эдмонд Игошин.

Так как учреждение начнёт работу с середины учебного года, большинство преподавателей начальной школы перейдут в лицей вместе со своими классами. Таким образом, переход не должен стать стрессом для учеников. В основном, лицеистами станут ученики школ №№ 3, 19 и 14. Ученики 9 и 11 классов в этом году в школу не набирают. Это решение принято, чтобы не создавать дополнительный стресс на фоне подготовки к ГИА и ЕГЭ.

Лицей имени Пушкина, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

Лицей имени Пушкина, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

Лицей имени Пушкина, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

"На данный момент школы, ученики которых перейдут в новый лицей, помогают нам в формировании документов учеников. Мы не ждём кадрового голода в других школах, ведь число учеников останется прежним, а "педагогическая миграция" при появлении нового образовательного учреждения – это логичный процесс", - пояснила директор департамента образования Нижневартовска Инна Святченко.

Учебные кабинеты оснащены современным оборудованием: мобильными компьютерными и лингафонными классами, цифровыми лабораториями по физике, химии, биологии, интерактивными программно-аппаратными комплексами, тренажерами для оказания первой помощи, пакетами графического программного обеспечения и многим другим. Медико-биологический класс оснащен уникальным учебным комплексом "Пирогов", включающим сенсорный интерактивный анатомический стол, комплект 3D-программ, анатомический атлас.

"Для определения спектра востребованных направлений дополнительного образования будет проводиться работа с родителями. Дополнительные образовательные услуги будут предоставляться спортивными и культурными муниципальными учреждениями, некоммерческими и коммерческими организациями", - рассказала заместитель главы города, директор департамента по социальной политике Ирина Воликовская.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Названа дата открытия лицея имени Пушкина, где будут учиться почти 2 тысячи школьников Нижневартовска

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: лицей имени Пушкина, Эдмонд Игошин, Ирина Воликовская



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.10.2020 13:45 Мск В Нижневартовске заканчивается строительство лицея, куда пойдут школьники четырёх микрорайонов
Ранее 30.06.2020 16:05 Мск В строящемся лицее №1 Нижневартовска началась разработка образовательной концепции
Ранее 27.05.2020 14:00 Мск В Нижневартовске откроется лицей на 2 тысячи учеников из нескольких микрорайонов города

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети