Госдума в первом чтении одобрила отмену верхнего возрастного ограничения для службы чиновников

Госдума сегодня в первом чтении рассмотрела законопроект, снимающий верхнюю возрастную границу для чиновников для нахождения на госслужбе. Документ предложил президент России.

Сейчас предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе установлен на отметке 65 лет, для руководителя высшей группы должностей срок службы может быть продлен до 70 лет.

"Вместе с тем в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста. В связи с изложенным законопроектом предусматривается, что в исключительных случаях при продлении срока государственной гражданской службы на государственных гражданских служащих, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом России, названное возрастное ограничение (70 лет – прим. ред.) не распространяется", - отмечается в пояснительной записке.

Полпред президента в Госдуме Гарри Минх заявил, решения будут точечные. "Весь набор требований к людям на этих должностях, включая требования к здоровью и морально-психологическому состоянию, сохраняется", - заверил Минх. "Возрастные пределы среднего и старшего возраста смещаются во всем мире, это тренд", - добавил глава комитета по федеративному устройству Алексей Диденко. Парламентарий заявил, что не боится упреков в геронтократии, какие звучали в поздние годы советской власти: "В США президенту далеко за 70 лет. И ему достаточно сил для того, чтобы руководить. Конституционный суд РФ не раз высказывался о том, что ограничение по возрасту является ущемлением прав. Эта норма не демократична. Западные страны будут от нее отказываться, мы в этом идем впереди".