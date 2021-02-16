Госдума в первом чтении одобрила отмену верхнего возрастного ограничения для службы чиновников

16 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин, Проскурина и зарплаты учёных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России Москва
Правительство Ленинградской области делает гимнастику. (2020) | Фото: НТВ Петербург

Госдума в первом чтении одобрила отмену верхнего возрастного ограничения для службы чиновников

Госдума сегодня в первом чтении рассмотрела законопроект, снимающий верхнюю возрастную границу для чиновников для нахождения на госслужбе. Документ предложил президент России.

Сейчас предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе установлен на отметке 65 лет, для руководителя высшей группы должностей срок службы может быть продлен до 70 лет.

"Вместе с тем в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста. В связи с изложенным законопроектом предусматривается, что в исключительных случаях при продлении срока государственной гражданской службы на государственных гражданских служащих, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом России, названное возрастное ограничение (70 лет – прим. ред.) не распространяется", - отмечается в пояснительной записке.

Полпред президента в Госдуме Гарри Минх заявил, решения будут точечные. "Весь набор требований к людям на этих должностях, включая требования к здоровью и морально-психологическому состоянию, сохраняется", - заверил Минх. "Возрастные пределы среднего и старшего возраста смещаются во всем мире, это тренд", - добавил глава комитета по федеративному устройству Алексей Диденко. Парламентарий заявил, что не боится упреков в геронтократии, какие звучали в поздние годы советской власти: "В США президенту далеко за 70 лет. И ему достаточно сил для того, чтобы руководить. Конституционный суд РФ не раз высказывался о том, что ограничение по возрасту является ущемлением прав. Эта норма не демократична. Западные страны будут от нее отказываться, мы в этом идем впереди".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Госдума в первом чтении одобрила отмену верхнего возрастного ограничения для службы чиновников

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: чиновники, возрастные ограничения, владимир путин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети