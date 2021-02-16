16 Февраля 2021
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Политика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков прокомментировал суд над Навальным фразой "оскорблять ветеранов нельзя"

Пресс-секретарь президента России прокомментировал дело основателя Алексея Навального о клевете в адрес ветерана.

"Оскорблять ветеранов в этой стране нельзя", - цитирует ТАСС Дмитрия Пескова.

Он также добавил, что в стенах Российского военно-исторического общества, где происходила беседа Пескова с журналистами, эта тема "играет особыми красками".

Напомним, обвинение запросило назначить Навальному штраф 950 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, а также дать еще 3,5 года колонии из-за того, что инцидент произошел до исполнения приговора по делу "Ив Роше". Приговор вынесут 20 февраля.

Ранее в Кремле не стали комментировать решение суда, заменившего Алексею Навальному условный срок наказания на реальный.

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Песков прокомментировал суд над Навальным фразой "оскорблять ветеранов нельзя"

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Теги: дмитрий песков, алексей навальный, клевета на ветерана



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