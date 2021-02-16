16 Февраля 2021
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Студенты УРГЭУ (2021) | Фото: Накануне.RU

Иностранных студентов вернут в российские вузы, но с двумя справками

Роспотребнадзор все-таки объяснился по поводу возможности для иностранных студентов вернуться к обучению в российских вузах. Напомним, сегодня в СМИ появилось сообщение на эту тему, мол, студенты смогут учиться, но при наличии справки об отсутствии коронавируса. Потом сообщение было аннулировано, его объяснили техническим сбоем на сайте ведомства.

И вот теперь агентство выпустило релиз с разъяснениями: "студенты-иностранные граждане, прибывающие из государств, с которыми уже возобновлено авиасообщение, обследуются на COVID-19 методом ПЦР дважды – не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию России и в течении 72 часов после въезда на территорию России".

Справки с результатами ПЦР-анализа можно предоставлять на русском и английском языках. "До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР после прибытия на территорию Российской Федерации соблюдается режим изоляции", - сообщили в Роспотрбнадзоре, при этом не уточнив, кто будет контролировать соблюдение изоляции и за чей счет и где она будет проводиться.

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Иностранных студентов вернут в российские вузы, но с двумя справками

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Теги: иностранные студенты, справка, анализы



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