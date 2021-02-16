16 Февраля 2021
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Владимир Якушев (2020) | Фото: Накануне.RU

Полпред Владимир Якушев: "Чик это, чик то - не про меня"

Полпред президента РФ в УрФО высказался о своем отношении к активному ведению соцсетей. По его словам, он не привык к этому, и уже вряд ли поменяет свое отношение.

Как передает корреспондент Накануне.RU, на встрече с журналистами он заявил, что не будет заводить аккаунт в Instagram, "если не будет указания сами понимаете от кого".

Якушев признался, что не понимает чиновников, которые каждый свой шаг, от поездки к зубному врачу до проведения совещания, фиксируют в соцсетях: "Чик это, чик то…".

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Полпред Владимир Якушев: "Чик это, чик то - не про меня"

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Теги: Владимир Якушев, Instagram



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