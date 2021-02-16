"Ну что, ребят, патриотизм?" ОМОН снова наведался к школьникам "поиграть" в разгон оппозиции

Силовики УМВД и ОМОНа навестили учеников школы №42 в Нижневартовске и провели с подростками "игровые учения" по сценарию недавних выступлений оппозиции. Видео с происходящим опубликовал телеканал "Мегаполис".

На записи видно, как часть старшеклассников выступает в роли протестующих и забрасывает ОМОН спортивным инвентарем. В свою очередь силовики, выстроившись в шеренгу в шесть человек, обороняются щитами. А после этого переходят в наступление, выступающие же на стороне правоохранителей школьники при этом скручивают "оппозиционера" и уносят за щиты. Некоторые учащиеся также примеряли на себя экипировку ОМОНа и выполняли ряд оборонительных команд.

В УМВД по ХМАО-Югре подробнее рассказали о ситуации, объяснив "учения" проведением в общеобразовательном учреждении "Урока мужества".

"Наша цель - напомнить детям о подвигах солдат, которые ценой своей жизни отстояли границы, помогли мирным жителям, − отметила член Общественного совета при УМВД Ирина Сергеева. – Неслучайно для встречи был выбран день памяти. Считаем, что в каждом ребенке должна быть выработана патриотическая позиция любви к Родине".

Директор школы Галина Гасымова также поделилась впечатлением, рассказав, как "отрадно было наблюдать, как дети проявляют интерес к мероприятию, с желанием участвуют во всех предложенных действиях".

Напомним, что в 2019 г. ученикам школы №21 в Златоусте на церемонии посвящения в кадеты спецназ ФСИН показал приемы разгона протестующих. На видео шесть бойцов в форме и со щитами отрабатывали удары по команде: "Палкой сверху, бей! Палкой снизу, бей!". "Главным подарком детям стало то, что их отпустили под подписку о невыезде", - отметил тогда телеведущий Иван Ургант. Также большой резонанс вызвали кадры того, как в Татарстане полицейские отработали разгон митинга на школьниках.