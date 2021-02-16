Госдума в экстренном порядке запретила СМИ и пользователям сети распространять информацию об иноагентах без пометки

Госдума во втором чтении и сразу в третьем чтении одобрила поправки в КоАП, которые вводят ответственность для СМИ и блогеров за отсутствие пометки "иноагент" при упоминании таких организаций. Закон охватывает также упоминание иноагентов из числа физических лиц. Правонарушением будет также публикация материалов иноагентов без указания на этот статус.

Депутат от КПРФ Алексей Куринный при обсуждении отклоненных поправок к законопроекту отметил, что рассматриваемый документ предлагает штрафовать пользователей, которые репостят контент с нарушениями. "Ответственность должны нести организации, которые себя не помечают как иноагенты, а не СМИ или блогеры. Они не должны каждый раз сверяться со списками иноагентов", - сообщил Куринный. Олег Быков ("Единая Россия") возразил, что реестры иноагентов размещаются в открытых источниках.

В КПРФ заявили, что законопроект поддерживать не будут. Солидарность с коммунистами выразили и в ЛДПР, "Неужели вы думаете, что надпись "иноагент" позволит вам избежать острых вопросов при встрече с избирателями? Не работают эти страшилки. Надо перестать затыкать эти дырки запретительными мерами. Граждане все равно попадают под эту лавочку. Этот созыв скоро закончится. Половина из вас не попадет в этот зал. Ну проголосуйте вы как лучше для страны! Ну зачем вы котел этот затыкаете? Крышку же сорвет!" – заявил Сергей Иванов (ЛДПР).

Согласно законопроекту, распространение информации об НКО и физлицах-иноагентах без упоминания этого статуса будет грозить штрафом до 50 тыс. руб. (при этом, штрафовать будут только СМИ); производство НКО-иноагентом материалов без метки о его статусе будет караться штрафом от 100 до 300 тыс. руб. для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч для юридических лиц; штрафы для юрлиц за деятельность НКО-иноагента без регистрации увеличивается до 5 млн руб.

Законопроект приняли сразу и в третьем чтении, поскольку закон планируется к вступлению в силу с 1 марта 2021 года. 17 февраля его рассмотрит Совет Федерации.