16 Февраля 2021
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Политика В России Москва
аиностранный агент, иноагент, надпись, уличная графика (2019) | Фото: antimaidan.ru

Госдума в экстренном порядке запретила СМИ и пользователям сети распространять информацию об иноагентах без пометки

Госдума во втором чтении и сразу в третьем чтении одобрила поправки в КоАП, которые вводят ответственность для СМИ и блогеров за отсутствие пометки "иноагент" при упоминании таких организаций. Закон охватывает также упоминание иноагентов из числа физических лиц. Правонарушением будет также публикация материалов иноагентов без указания на этот статус.
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Депутат от КПРФ Алексей Куринный при обсуждении отклоненных поправок к законопроекту отметил, что рассматриваемый документ предлагает штрафовать пользователей, которые репостят контент с нарушениями. "Ответственность должны нести организации, которые себя не помечают как иноагенты, а не СМИ или блогеры. Они не должны каждый раз сверяться со списками иноагентов", - сообщил Куринный. Олег Быков ("Единая Россия") возразил, что реестры иноагентов размещаются в открытых источниках.

В КПРФ заявили, что законопроект поддерживать не будут. Солидарность с коммунистами выразили и в ЛДПР, "Неужели вы думаете, что надпись "иноагент" позволит вам избежать острых вопросов при встрече с избирателями? Не работают эти страшилки. Надо перестать затыкать эти дырки запретительными мерами. Граждане все равно попадают под эту лавочку. Этот созыв скоро закончится. Половина из вас не попадет в этот зал. Ну проголосуйте вы как лучше для страны! Ну зачем вы котел этот затыкаете? Крышку же сорвет!" – заявил Сергей Иванов (ЛДПР).

Согласно законопроекту, распространение информации об НКО и физлицах-иноагентах без упоминания этого статуса будет грозить штрафом до 50 тыс. руб. (при этом, штрафовать будут только СМИ); производство НКО-иноагентом материалов без метки о его статусе будет караться штрафом от 100 до 300 тыс. руб. для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч для юридических лиц; штрафы для юрлиц за деятельность НКО-иноагента без регистрации увеличивается до 5 млн руб.

Законопроект приняли сразу и в третьем чтении, поскольку закон планируется к вступлению в силу с 1 марта 2021 года. 17 февраля его рассмотрит Совет Федерации.

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Госдума в экстренном порядке запретила СМИ и пользователям сети распространять информацию об иноагентах без пометки

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Теги: иноагенты, реестр иностранных агентов, административная ответственность



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