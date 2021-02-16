Вице-спикером Челябинской гордумы избран Иван Горнов

Заместителем председателя Челябинской городской думы избран Иван Горнов. Соответствующее решение было принято на заседании гордумы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента.

Напомним, в декабре прошлого года вице-спикер Челябинской гордумы Дмитрий Тарасов был назначен заместителем министра здравоохранения области. В связи с этим Дмитрий Тарасов сложил полномочия депутата. Временно исполняющим обязанности заместителя председателя гордумы был назначен Ивана Горнова.

Также на заседании была предложена кандидатура Ларисы Демчук на пост председателя комиссии по социальной политике.