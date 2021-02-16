В Петербурге госпитализирован Михаил Боярский, привитый от коронавируса

В Санкт-Петербурге госпитализировали народного артиста РСФСР Михаила Боярского.

По данным ТАСС, накануне у 71-летнего артиста была повышенная температура и слабость. Его супруга Ларис Луппиан сообщила, что диагноз пока неизвестен. Сейчас актер чувствует себя хорошо.

Пятый канал сообщил, что экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Десять дней назад Боярский прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции.

В сентябре сообщалось, что Боярский испытал легкое головокружение, когда проходил осмотр осмотра перед вакцинацией от гриппа. Видеозапись, на которой он падает в обморок, появилась в интернете. Как сообщила главный врач поликлиники №39 Санкт-Петербурга Ольга Иванова, у артиста была сосудистая реакция, и страшного в этом ничего нет.