Уральский полпред рассказал, когда отменят масочный режим

Уральцы пока должны соблюдать масочный режим для профилактики распространения коронавируса. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

"Пока маски надо носить. Но если еще пять недель будет отрицательная динамика по распространению коронавируса, то вполне можно подумать и о снятии обязательного масочного режима", - рассказал Якушев на встрече с главными редакторами СМИ Уральского федерального округа.

Напомним, недавно губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что, несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки в регионе по коронавирусу, отменять масочный режим пока рано.

Накануне Куйвашев продлил режим самоизоляции для жителей Среднего Урала старше 65 лет до 1 марта.