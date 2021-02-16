"Газпром нефть" обеспечила топливом предприятия ХМАО и ЯНАО. За прошлый год в округа доставили 120 тыс. тонн нефтепродуктов

В 2020 году в рамках действующих социально-экономических соглашений с правительствами Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов "Газпром нефть" завезла свыше 120 тыс. тонн нефтепродуктов. Зимнее и арктическое дизтопливо поступает в адрес нефтегазовых и муниципальных предприятий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Оператором поставок выступает сбытовое подразделение "Газпром нефти" – "Газпромнефть-Региональные продажи". Доставка осуществляется с Омского НПЗ компании на танкерах класса "река-море". Для организации эффективной и бесперебойной отгрузки завод модернизировал причальную инфраструктуру. В период летней навигации нефтепродукты преодолевают часть пути по Иртышу и Оби, а затем транспортируются по автомобильным дорогам. В труднодоступные районы топливо везут по сезонным "зимникам".



Перед погрузкой топлива все нефтеналивные танкеры проходят строгую проверку, в ходе которой специалисты оценивают не только готовность судна, но и количество и качество нефтепродуктов.