Госдума во втором чтении одобрила наказания за незаконную агитацию в интернете

Госдума сегодня во втором чтении рассмотрела скандальный законопроект о распространении законодательства об агитации на интернет и соцсети в частности. Например, Роскомнадзор по представлению избирательных комиссий может заблокировать страницы без суда, решение о незаконности агитационных материалов принимает избирком.

Глава комитета ГД по регламенту Ольга Савостьянова сообщила: "Законопроект не ограничивает право граждан на агитацию. Мы предлагаем действие норм существующего законодательства распространить на агитацию в интернете. В том, что касается изготовления и распространения агитации и информации, должно всё регулироваться одними нормами. Какая-то часть не может быть вне закона. Было много предложений и замечаний ко второму чтению. Но предложенные поправки не меняют в законопроекте ничего принципиального".

Пять поправок были приняты, три – отклонены.

Олег Нилов ("Справедливая Россия") заявил, что этот законопроект передает право ТИКам применять законодательство о выборах ко всем пользователям сети. "Я предлагаю вынести простых пользователей за рамки этого законопроекта. Руки прочь от простых граждан! Какое у ТИКов есть право лишать граждан возможность пользоваться своим имуществом – своим сайтом, например?" - возмутился Нилов. Но Савостьянова ответила, что ЦИК и ТИК не будут иметь право ограничить контент пользователей.

Алексей Куринный (КПРФ) отметил, что теперь действие избирательного законодательство начинает относиться к любому контенту в сети, он может быть признан противоречащим правилам агитации. "Комиссия может обратиться в Роскомнадзор, а он – заблокирует. Это противоречит правам граждан. Это как запретить людям носить в своих личных вещах какую-то агитацию", - сказал депутат. Савостьянова снова заявила, что "не меняются правила агитации, определенные действующим законом". Комитет упорно настаивал на том, что "агитационный материал" и "контент на странице пользователя" – это разные вещи. Куринный добавил, что на заседании комитета не было единогласного мнения, а Савостьянова обещала провести круглый стол, но его так и не провели. Парламентарий назвал поправки "репрессивными". "Я на комитете не давала никаких обещаний ни по круглому столу, ни по парламентским слушаниям", - возразила Савостьянова.

В третьем чтении законопроект будет рассмотрен в среду, 17 февраля.

Также Госдума во втором чтении ужесточила административное наказание за нарушение правил агитации. Восемь поправок, внесенных оппозиционными депутатами, были отклонены. Куринный заявил, что увеличение в 20 раз штрафов за размещение агитации в неположенном месте (в том числе в интернете) – до 20 тыс. руб. – "совершенно несоразмерно". "Не только можно будет получить блокировку, но и штраф", - пояснил депутат. Также он назвал абсурдным тот факт, что даже за репост агитации пользователь должен будет платить штраф.

Третье чтение по этому законопроекту также состоится 17 февраля.