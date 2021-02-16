16 Февраля 2021
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
четвертый мост через Обь, Новосибирск, проект (2016) | Фото: svopi.ru

В Югре второй мост через Обь начнут строить в следующем году

Строительство второго моста через реку Обь возле Сургута начнется в 2022 году, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Новый мост выйдет на восточную объездную дорогу города. На эти цели выделят средства из федерального и окружного бюджетов. Модель финансирования проекта такова: 40% стоимости оплачивается из бюджета Югры, 60% - из федеральной казны.

"Строительство второго моста через Обь начнется в следующем году. Новый переезд появится в районе ГРЭСовского водохранилища и будет выходить на восточную объездную дорогу. Объект позволит значительно разгрузить транспортную нагрузку на города", - приводит издание слова своего источника.

В настоящий момент в Югре функционирует один мост через Обь, соединяющий Югру с другими территориями УрФО, перегрузка моста в два с половиной раза больше нормы.

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В Югре второй мост через Обь начнут строить в следующем году

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Теги: мост через Обь, строительство, бюджет



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