Южноуральца приговорили к 2 годам в колонии-поселении за поджог машины сотрудника ГИБДД

Суд апелляционной инстанции оставил без изменения приговор 19-летнему жителю Карталинского района, осужденному к 2 годам в колонии-поселении за поджог машины сотрудника ГИБДД, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В июле прошлого года мужчина решил отомстить сотруднику ДПС за составление административного протокола за управление транспортным средством в состоянии опьянения, по результатам которого ему был назначен штраф в 30 тыс. руб. и лишение прав на 1,5 года.

Пьяный мужчина в одном из дворов города Карталы поджег личный автомобиль полицейского.

В ноябре прошлого года мужчина был признан виновным в краже мотоцикла и поджоге автомобиля полицейского, и приговорен 2 годам лишения свободы в колонии-поселении. Однако осужденный обжаловал приговор. Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения.