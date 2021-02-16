Новый инвестор по строительству полигона ТКО "Екатеринбург-Юг" определится уже в марте

В конкурсе на строительство мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО "Екатеринбург-Юг" участвуют три компании. Однако победитель будет известен не раньше марта текущего года. Об этом рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

По его словам, место под полигон также будет выбрано после заключения концессионного соглашения по строительству МСК. В принятии решения примут участие органы местного самоуправления и региональные власти, однако, полигон точно не будет располагаться вблизи поселков Большое Седельниково и Северный.

"В настоящее время идут конкурсные процедуры, - заявил Смирнов. - Было два обращения в ФАС, после рассмотрения которых наши действия были признаны правомерными. Сейчас один из участников подал заявление в Арбитражный суд – мы ожидаем рассмотрения в ближайшие дни. После этого будут подведены итоги. Прием заявок уже завершен, три участника подали заявки, но я не имею права их озвучивать до подведения итогов. Мы рассчитываем, что в марте будет выбран победитель, с которым в течение трех месяцев будет заключено концессионное соглашение".

После того, как место под строительства МСК и полигона ТКО будет определено, пройдет встреча с жителями, на которой им объяснят причины решения и расскажут о дальнейших действиях. Сейчас уже известно, что новый комплекс будет способен сортировать до 60% собираемых отходов. Остальные же 40% будут складироваться на новом полигоне. Смирнов также отметил, что строительство комплекса и продажа объемов вторичных ресурсов позволит постепенно снизить тарифы на ТКО.

"Сортировка происходит и сейчас, но объем настолько мал, что это не скажется на тарифе. Это фактор сдерживания тарифа, плюс возможность для регоператора покупать новые контейнеры, менять мусоровозы и так далее", – заявил министр.

Объем инвестиций в строительство станет известен только после определения победителя конкурса, однако, по примерным оценкам, это около 10-15 млрд руб. При этом, из бюджета в строительство не будет заложено ни копейки. Что, впрочем, не отменяет "инвестиции" через тариф для населения.

Напомним, что согласно распоряжению правительства Свердловской области "Об утверждении Перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году", стоимость МСК и полигона ТКО в Екатеринбурге должна составить 11,7 млрд руб.