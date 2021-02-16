В Екатеринбурге впервые пройдет выездная вакцинация от COVID-19

Завтра, 17 февраля, в Екатеринбурге пройдет массовая выездная вакцинация от COVID-19.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, она состоится с 11.00 до 14.00 на втором этаже торгового центра "Дирижабль", для этого выделено 700 доз вакцины "Гам-Ковид-Вак". Все будет проводиться в отдельном помещении, где установлено холодильное оборудование для хранения вакцины.

Выездная вакцинация проводится в Екатеринбурге впервые, посетить ее сможет любой желающий без предварительной записи и бесплатно. Чтобы привиться от коронавирусной инфекции, при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Непосредственно перед вакцинацией посетителей осмотрит терапевт, а после прививки сотрудники 24-й городской больницы выдадут направление на ревакцинацию (через 21 день). Она состоится также в "Дирижабле".

Напомним, на этой неделе на Средний Урал поступила новая партия вакцины от коронавируса.