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Общество Свердловская область
вакцинация, ГамКовидВАК (2021) | Фото: Михаил Метцель/ТАСС

В Екатеринбурге впервые пройдет выездная вакцинация от COVID-19

Завтра, 17 февраля, в Екатеринбурге пройдет массовая выездная вакцинация от COVID-19.
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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, она состоится с 11.00 до 14.00 на втором этаже торгового центра "Дирижабль", для этого выделено 700 доз вакцины "Гам-Ковид-Вак". Все будет проводиться в отдельном помещении, где установлено холодильное оборудование для хранения вакцины.

Выездная вакцинация проводится в Екатеринбурге впервые, посетить ее сможет любой желающий без предварительной записи и бесплатно. Чтобы привиться от коронавирусной инфекции, при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Непосредственно перед вакцинацией посетителей осмотрит терапевт, а после прививки сотрудники 24-й городской больницы выдадут направление на ревакцинацию (через 21 день). Она состоится также в "Дирижабле".

Напомним, на этой неделе на Средний Урал поступила новая партия вакцины от коронавируса.

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В Екатеринбурге впервые пройдет выездная вакцинация от COVID-19

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Теги: вакцинация, коронавирус, Екатеринбург



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